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В Киеве вводят строгий локдаун

19.03.2021 / 09:47
В столице вводят строгий карантин с 20 марта до 9 апреля.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-брифинге 18 марта

Прямая речь: "Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение с 00:00 20 марта, то есть в ночь с пятницы на субботу, Киев вводит строгие карантинные ограничения... на три недели до 9 апреля включительно".

В это время будет запрещена:

-работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы),
-работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии),
-проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека),
-проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других),
-присутствие зрителей на спортивных соревнованиях (последнее касается большого футбольного матча, который состоится в Киеве 18 марта).

Кроме того:

-заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос,
-будут работать – при соблюдении строгих норм и без работы кафе – автозаправочные станции,
-парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи. Так же и фитнес, и спортивные залы, но без групповых занятий,
-будут работать детские сады,
-школы после каникул вернутся к учебе – но дистанционно,
-все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу,
-частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры,
-общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме, но с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима и с заполненностью мест для сидения на 50%.

Кличко призвал столичных жителей соблюдать ограничения, которые будут действовать в городе.

По его словам, сейчас "нужно выиграть время и сделать все, чтобы не произошел коллапс медицинской системы".

Напомним, за сутки 3 марта в столице лабораторно подтвердили 868 новых случаев заболевания коронавирусом – это было самое большое количество больных за сутки с 12 января.

За сутки 4 марта зафиксировали 910 новых случаев. Но в дальнейшем количество новых больных начало уменьшаться.

За сутки 8 марта в столице зарегистрировали 201 новый случай коронавируса.

Но уже 9 марта количество больных COVID в Киеве снова резко увеличилось – 644 новых случая коронавируса, 17 человек умерли.

12 марта зафиксировали 1049 новых больных коронавирусом, а 17 марта – 1 092.

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коронавирус, карантин, Киев
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