В "Слуге народа" прогнозируют, что Рада на неделе примет в целом законопроект об отмене перевода часов

Так считает заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа (фракция "Слуга народа").

"Согласно повестке дня, мы будем рассматривать законопроект №4201 во втором чтении на заседании комитета экономического развития в среду. Это значит, что уже в пятницу мы сможем рассмотреть его и в сессионном зале парламента", – сказала Пидласа в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, Верховная Рада 3 марта поддержала законопроект "Об исчислении времени в Украине" (№4201), предусматривающий отмену перехода на летнее и зимнее время в Украине. В заключительных положениях законопроекта отмечается, что в случае принятия в целом он вступит в силу через три месяца после его официального опубликования в парламентской газете "Голос Украины".

Раньше Пидласа объясняла, что в случае, если Рада успеет принять законопроект в целом до 25 марта 2021 года, то депутаты исключат данную норму из финального текста документа и он вступит в силу сразу же после опубликования в парламентской газете "Голос Украины". Следовательно, в Украине больше не будет необходимости переводить часы на летнее время, которая в этом году должна наступить 28 марта. Вместе с тем, как отмечала парламентарий, если же возникнут какие-либо трудности и Рада не успеет проголосовать за принятие соответствующего закона, то "мы еще дважды переведём часы, но 25 октября – в последний раз".

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