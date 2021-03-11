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Украина, Германия и Франция разработали план мирного урегулирования на Донбассе – Ермак

11.03.2021 / 09:01
Украина, Германия и Франция разработали план мирного урегулирования на Донбассе – Ермак
Глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что в рамках "нормандского формата" Украина, Германия и Франция разработали план мирного урегулирования конфликта на Донбассе и сейчас ожидают реакции России.

Об этом заявил Ермак во время онлайн-дискуссии "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год", сообщает "DW", российское издание ТАСС

Прямая речь: "На столе лежит конкретный план - план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной...

В случае, если Россия сегодня задекларирует свою готовность о прекращении войны, реинтеграции оккупированных территорий в Украине, возвращении наших граждан, то это будет отвечать всем критериям. (...) Ждем позицию со стороны России".

По словам Ермака, мирный план пока состоит из так называемых "кластеров", которые, в случае согласования, могут стать основой для дорожной карты по установлению мира на Донбассе, возврата и реинтеграции оккупированных территорий и проведением там местных выборов.

Он надеется, что через неделю-две этот план будет предметом обсуждения во время видеоконференции в "нормандском формате".

В то же время, заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что впервые слышит о существовании плана, который разработала Франция, Германия и Украина.

Также, по мнению Ермака, миссия ОБСЕ должна расширить свой мандат и усилить контроль за режимом прекращения огня на Донбассе.

По словам главы ОП, Украина потеряла за последние месяцы 11 военных, еще несколько десятков получили ранения.

Источник

нормандский формат, Ермак
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