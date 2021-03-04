Радуцкий говорит, что коронавирус мутирует: у украинцев появляются новые симптомы

Об этом заявил Радуцкий в эфире канала "Украина 24", информирует УНИАН

Прямая речь: "Вирус мутирует, и мы видим по Ивано-Франковской области, там начали болеть больше молодых людей, детей. Появились новые симптомы, которые ранее не были характерны для COVID-инфекции: диарея, тошнота и тому подобное – это те симптомы, которых не было раньше при COVID-19".

Радуцкий, который до избрания в парламент был президентом ООО "Борис", сказал, что эти признаки позволяют специалистам предположить, что коронавирус "понемногу мутирует".

Напомним: 26 февраля заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что лаборатория немецкой клиники "Шарите" не выявила в Украине британского, бразильского или южноафриканского штаммов коронавируса.

Источник