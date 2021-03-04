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Кравчук: Киев видит угрозу выхода стороны РФ из режима прекращения огня

04.03.2021 / 15:23
На заседании Трехсторонней контактной группы глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил протест против обнародованной боевиками информации относительно "разрешения на ведение предупредительного огня".

Об этом сообщает Telegram украинской делегации ТКГ

Дословно: "Глава украинской делегации Кравчук заявил протест против обнародованного интернет-ресурсом т.н." Народной милиции ДНР" сообщения о "... получении разрешения на ведение предупредительного огня для подавления огневых точек противника".

Позиция главы украинской делегации: мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и угрозу выполнение Минских договоренностей".

Указано впрочем, что консультации продолжаются.

Источник

Кравчук, ТКГ
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