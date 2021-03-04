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Зеленский ветировал закон о защите обличителей коррупции

04.03.2021 / 15:54
Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон "О внесении изменений в Закон Украины" О предотвращении коррупции "по упорядочению отдельных вопросов защиты обличителей".

Об этом сообщает Офис президента

Дословно: "В частности, документом вводится функционирования Единого портала сообщений обличителей как базы данных, в которую будет вноситься в известность обличителями информация о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также информация о лицах, имеющих статус обличителей, в том числе их персональные данные и информация о состояние и результаты рассмотрения сообщенных ими возможных фактов коррупционных деяний.

Вместе с тем цель и цели обработки данных о обличителей законом не определяются, а не регулируются также вопросы объема данных, которые будут вноситься в Единый портал. Не определено порядок защиты таких данных, случаи, основания и круг лиц, которым будет предоставляться доступ к ним. Законом только определяется, что Единый портал гарантирует соблюдение условий конфиденциальности и анонимности, а также то, что держателем и ответственным за его администрирования является НАПК".

Отмечается, что такой подход не соответствует Конституции, согласно которой не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия.

Прямая речь Зеленского: "Вето применено через предложение вносить обличителей в Единый реестр, но не предусмотрено никакой защиты прав обличителей. Мы должны защитить обличителей, изменить подход с точки зрения их безопасности, как в цивилизованных странах. Любой человек имеет право обратиться в правоохранительные органы, чтобы сообщить о коррупционных действиях".

Источник

коррупция, Зеленский
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