Зеленский - о темпах COVID-вакцинации в Украине: Вопрос сейчас не в количестве

Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в Киеве 3 марта.

"Сейчас в Украине вакцина есть. Очень хочется, чтобы в Украине было много людей, которые хотят вакцинироваться. Это важно. Важно на своем примере показывать людям, что это безопасно. И хочу вам сказать, я стою сейчас перед вами, и мне кажется - живой и здоровый, поэтому я очень хотел бы, чтобы вакцинация в Украине проходила более быстрыми шагами. Это очень для нас важно. Пока темпы не очень быстрые, но вакцина есть. Вопрос сейчас не в ее количестве", - сказал Зеленский.

Он напомнил об электронной платформе на портале "Дія", где можно записаться на прививку против коронавирусной болезни.

"В первый день было около 40 тысяч зарегистрированных людей, которые хотят вакцинироваться. То есть вакцинация в Украине пойдет, люди поверят, когда увидят результат", - убежден Президент.

Зеленский напомнил, что в Украину прибыло 500 тысяч доз вакцин против коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield) производителя Serum Institute India.

По его словам, это "одна из лучших вакцин, я считаю, качественная вакцина, по крайней мере хочу в это очень верить". "И мы проговаривали с точки зрения поставок вакцин из стран Европейского Союза. Мы являемся участниками программы COVAX. В рамках этой программы мы ожидаем до конца второго квартала, по крайней мере такие ожидания и так утверждают наши партнеры, получить от двух, мне кажется, 2,8-3,2 миллиона доз AstraZeneca, а также - 117 тысяч (доз - ред.) в ближайшее время вакцины Pfizer", - рассказал Зеленский.

Он сообщил, что Украина рассчитывает на поддержку стран Европейского Союза. "Я разговаривал с президентом Польши Дудой... мы рассчитываем на 1,2 млн (доз - ред.) от Польши вакцины AstraZeneca. При этом мы должны также рассчитывать и на себя, не только на страны Европейского Союза. Мы действительно работаем в этом направлении, работаем и над прямыми контрактами. Потому что мы не знаем, когда это все закончится, и в принципе не в Украине, а в мире", - сказал Зеленский.

Напомним, Президент Владимир Зеленский 2 марта получил прививку от коронавируса вакциной Covishield, разработки Oxford/AstraZeneca, в военном госпитале в Северодонецке.

Вакцинация в Украине началась 24 февраля.

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