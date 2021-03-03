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Закрыв по звонку «Первый Независимый», власть наступила на грабли, и ей придется ответить по закону за все четыре телеканала, – Шуфрич

03.03.2021 / 14:24
В украинском медиапространстве вскоре может появиться еще один телеканал, который объединит журналистов уже с четырех закрытых Зеленским оппозиционных СМИ.

Об этом заявил народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестор Шуфрич в эфире телеканала «Первый Независимый».

Парламентарий подчеркнул, что точку в истории с лишением лицензии трех вещателей вследствие санкций в отношении депутата от ОПЗЖ Тараса Козака поставит Европейский суд по правам человека. А ситуация с «Первым Независимым» качественно отличается.

«Как можно письмом СБУ закрыть телеканал, отключить его от трансляции... Это будет очень серьезный разговор, причем везде: в Киеве, в Вене, в ОБСЕ, в Нью-Йорке, в ООН. Мы везде будем об этом говорить. В Брюсселе будем на эту тему говорить. На прошлой неделе была парламентская ассамблея ОБСЕ. Я имел возможность задать вопрос председателю ОБСЕ госпоже Линде и Генсеку ОБСЕ госпоже Шмидт, и обе отреагировали», – сказал Шуфрич.

По его словам в ОБСЕ также держат на контроле и вопрос с закрытием «112 Украина», ZIK и NewsOne.

«Там был вопрос по Донецку и вопрос по СМИ. По трем каналам сказали, что вопрос им известен, и он у них на карандаше. Второй вопрос по Донецку, сказали, что нужна воля по реализации Минских соглашений. Не сказали, чья воля, но понятно, что не наша с вами», – отметил народный депутат Украины.

По его словам, за свои незаконные действия и закрытие четырех телеканалов украинская власть будет нести ответственность в рамках правового поля.

«В вопросах по трем каналам у нас одна тактика – исключительно адвокатская правовая защита. В вопросе «Первого Независимого» они очень сильно наступили на грабли. За «Первый Независимый» они ответят по полной, как и за все четыре телеканала», – заявил политик.

Также он намекнул, что владеет информацией, что в украинском медиа пространстве скоро может появиться еще один телеканал.

«У меня есть информация, что вы скоро будете иметь возможность работать на еще одном канале. Неужели, они и его будут закрывать? И каким способом?» – сказал в заключение Нестор Шуфрич.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти, и все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.

телеканалы, Шуфрич, Первый Независимый
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