Медведчук назвал разговоры о внутреннем конфликте в ОПЗЖ «высосанным из пальца бредом», цель которого – внести раскол в партию

Сам Медведчук эту информацию опроверг, назвав подобные «вбросы» ложью, призванной внести раскол в ОПЗЖ. Об этом он заявил в интервью ВВС News Украина.

Парламентарий подчеркнул, что дискуссии – это не разногласия и все решения в партии принимались и принимаются коллегиально.

«У нас внутри партии, если речь идет о руководстве, ничего не изменилось. У нас всегда были дискуссии по поводу и выдвижения кандидатов, и выдвижения из числа наших депутатов руководителей местных советов. Но мы всегда находили общий язык. Я возглавляю Стратегический совет, в который входят четыре человека, и у нас все решения принимаются консенсусом. Поэтому все эти разговоры: Левочкин, Иванов, Петров, который якобы инициировал санкции, – знаете, я расцениваю это как грязный, высосанный из пальца бред, цель которого одна – внести раскол в нашу партию», – сказал Медведчук.

Также он добавил, что с конца прошлого года согласно всем социологическим исследованиям «Оппозиционная платформа – За жизнь» занимает лидирующие позиции, и это лучшее подтверждение того, что политика и стратегия партии выбраны правильно и поддерживаются людьми.

«Я в политику пришел в конце 90-х, и еще тогда я говорил, что надо учиться у коммунистов и социалистов надежной работе по принципу "дверь в дверь, ухо в ухо". Это значит идти к людям и объяснять. Сегодня есть новшества, не обязательно дверь в дверь и ухо в ухо, сейчас и с дверью, и с ушами проблема. Ментальность людей меняется. Надо работать в соцсетях. Если там сегодня сидит много населения, надо делать все возможное, не только телеканалы», – отметил Виктор Медведчук.

Ранее народный депутат Украины председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что, несмотря на все сложности, которые возникают у оппозиции в последнее время, и массовые репрессии со стороны власти, по всем социологическим исследованиям ОПЗЖ продолжает удерживать лидирующие позиции. Парламентарий подчеркнул, что он и его однопартийцы будут делать все, чтобы раскрыть людям глаза на беспредел власти, возглавляемой Владимиром Зеленским.