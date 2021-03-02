Митрополит Антоний объяснил, что является главным в притче о блудном сыне

Если мы неспособны радоваться, когда видим раскаяние нашего брата, значит мы еще не стали подлинными христианами.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управделами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Накануне Великого поста в храмах читают притчу о блудном сыне. Центральный момент притчи, это слова о том, что человек, ушедший от Отца в далекую страну, вдруг пришел в себя (см. Лк. 15, 17). В блудном сыне произошел таинственный внутренний переворот. Он остро почувствовал себя удаленным от Отца и захотел вернуться в Отчий дом без всяких условий, пусть даже и в качестве последнего раба. В этом и есть суть раскаяния», — рассказал митрополит Антоний.

Архиерей объяснил, что покаяние – это не просто формальное перечисление своих грехов на исповеди.

«Это глубинное осознание своего отдаления от Бога и жгучее желание вернуться в дом Отца. Если в человеке рождается это чувство, он не выдвигает никаких условий, он признает свое падение и отдает себя в руки Божии. Рассказ об этом чувстве раскаяния очень важен в преддверии поста. Ведь пост – это время покаяния, время отвержения греха и борьбы с грехом. И здесь Церковь говорит нам, что главное – это правильный внутренний настрой, а вовсе не внешнее соблюдение правил», — продолжил управделами УПЦ.

Владыка отметил, что в притче о блудном сыне можно видеть определенную параллель к притче о мытаре и фарисее. «Рассказ начинается с фразы о том, что у отца было два сына. И мы видим, опять же, два типа взаимоотношений с отцом. Один сын ушел, но затем раскаялся и вернулся. А второй никуда не уходил, постоянно пребывал в доме отца. И вот этот второй сын, подобно фарисею, считал себя праведником. И когда он видит, что отец проявляет милость не к нему, а к кающемуся грешнику, он осуждает отца», — рассказывает архиерей.

«Это еще одно важное напоминание в преддверии Великого поста о том, что соблюдение правил теряет смысл, если в нашем сердце нет любви к ближнему. Если мы неспособны радоваться, когда видим раскаяние нашего брата, значит мы еще не стали подлинными христианами», — заключил митрополит Антоний.