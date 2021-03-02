"Каскадная вакцинация": в Украине против COVID привили уже более 3 тысяч человек

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Готовится ли самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко к транзиту власти?17.02.2021 / 05:40Последние новости рубрики
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Боррель рассказал подробности закрытых переговоров с Лавровым в Москве
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ВОЗ впервые за семь недель отметила рост темпа заражений COVID-19 в мире
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Экс-президенту Франции присудили год тюрьмы за коррупцию и злоупотребление влиянием
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При разгоне протестов в Мьянме погибли как минимум 18 человек - ООН
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В Британии более 20 миллионов человек получили дозу COVID-вакцины
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В Украине с 1 марта пенсионные выплаты вырастут на 11%
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Fitch прогнозирует рост ВВП Украины в 2021г на 4,1% при инфляции 6,9%
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В январе промпроизводство в Украине упало на 4% – Госстат
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15:54
Компенсации пенсионерам 75-80 лет: Кабмин перенес выплаты с июля на октябрь
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Наложен арест на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" - СБУ
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У задержанного торговца оружием при обысках изъяли автомат, два пистолета-пулемета, гранаты и 4000 патронов
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"Солнечная коробка пиццы" Пентагон научился производить электричество в космосе
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Полиция отпустила всех задержанных во время акции на Банковой
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Из Десны подняли упавший с 20-метровой высоты грузовик, в реке 1000 литров дизеля
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В Нидерландах зафиксировали самое теплое 21 февраля за последние 120 лет
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Километровые пробки и отмененные авиарейсы: на Германию налетел зимний шторм
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Взрыв полностью уничтожил отель в Греции - обломки разлетелись на 80 метров
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Под ОАСК прошла акция в поддержку нового украинского правописания
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В Одессе произошел пожар в частной гостинице: есть погибший
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В Японии из-за снегопадов погибли восемь человек
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