Войти | Зарегистрироваться
17:00

вторник,
02 марта
Онлайн
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Зеленский анонсировал "суд в смартфоне"

02.03.2021 / 15:23
Президент Владимир Зеленский обещает создать в Украине суд в смартфоне, который позволит сократить судебный процесс и минимизировать коррупцию.

Об этом заявил Зеленский на Всеукраинском форуме "Украина 30. Развитие Правосудия" 1 марта

Прямая речь: "Устранение злоупотреблений и обеспечение прозрачности суда. Действенным шагом на этом пути может стать ИТ решение. По аналогии с государственными услугами в смартфоне мы стремимся и обязательно сделаем суд в смартфоне".

По словам Зеленского, благодаря этому "большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн, что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотреблений".

Также президент отметил важность возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей и совершенствования процедуры отбора кандидатов в Высший совет правосудия.

Важным вопросом, по словам Зеленского, есть и непосредственное участие граждан Украины в осуществлении правосудия – поэтому власть подготовила уже 2 законопроекта, которые "дадут старт работе суда присяжных".

Президент подчеркнул, что "модель и формат суда присяжных будут подробно обсуждаться".

Источник

суд, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.