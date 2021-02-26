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Западные эксперты, комментируя санкции Зеленского, отмечают, что это – не игрушка, а серьезный политический инструмент

26.02.2021 / 14:07
В последние несколько месяцев украинская власть активизировала свою деятельность в плане введения санкций. На прошлой неделе в санкционный список Президента Зеленского попали еще восемь человек, в том числе народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, якобы за финансирование терроризма.

Но мировому сообществу по сей день до конца не ясно, насколько законны действия официального Киева и каковы реальные цели Владимира Зеленского.

Об этом говорится в статье научного сотрудника Центра восточноевропейских исследований (CEES) в Университете Цюриха Марии Шагиной, опубликованной на независимом американском форуме Wilson Center.

«Последние решения знаменуют собой заметный отход от прежнего курса Киева и привлекают более пристальное внимание мировой общественности к политике страны в этом отношении. В частности, к целям, обоснованию и структуре, которые имеют решающее значение для оценки целесообразности и законности, принимаемых Украиной мер», – говорится в материале.

Автор статьи уточняет, что санкции считаются исключительным инструментом, который можно использовать только в крайнем случае. А если их применяют в качестве основного инструмента, то это подрывает авторитет государства.

«В случае санкций против оппозиционных телеканалов сложно определить основную цель и правовые основания для их введения. Путаные сообщения украинской власти и отсутствие доказательной базы бросают тень на прозрачность действий правительства», – подчеркивает Шагина.

Также, по ее мнению, подобные меры Украина уже пыталась применять в 2017 году, запретив публичный доступ к российским социальным сетям, поисковым системам и новостям. Но они оказались неэффективными.

«Вопросы "почему именно сейчас" и "почему именно эти цели" остаются без ответа, но, похоже, Украина пытается извлечь выгоду, действуя в угоду США. В декабре Вашингтон добавил китайские компании в свой список конечного использования в военной сфере и наложил санкции на связанных с Кремлем украинских чиновников за вмешательство в выборы. После этих действий Штатов Киев решил, что может свободно решать свои внутренние проблемы, избегая при этом серьезной международной критики», – говорится в статье.

В заключение Шагина отмечает, что попавшие под санкции Зеленского политики уже могут подать иск против правительства Украины в Европейский суд по правам человека, чтобы защитить свои права на надлежащую правовую процедуру и свободу слова. И если украинское правительство проиграет дело, это серьезно подорвет уважение к самому государству, а также к санкциям, как к серьезному политическому инструменту.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти, а все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.

санкции, Медведчук
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