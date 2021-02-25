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"Национализация" в Крыму: Украина объявила подозрения Аксенову и Константинову

25.02.2021 / 12:48
Украина объявила новые подозрения оккупационному руководству Крыма - Сергею Аксенову и Владимиру Константинову. Им инкриминируют причастность к масштабной "национализации" украинского имущества на полуострове.

Об этом в Facebook сообщила прокуратура Автономной республики Крым.

Сообщается, что "главе Совета министров" Сергею Аксенову и "главе Государственного совета" Владимиру Константинову объявили подозрения по статье "нарушение законов и обычаев войны". Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

По данным следствия, они вопреки положениям Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года приняли ряд незаконных решений о "национализации" украинских предприятий, учреждений и организаций. Также они обеспечили передачу объектов в российскую федеральную или "республиканскую" собственность.

"К такому имуществу относится Государственный концерн "Массандра", "Международный детский центр Артек" и государственное акционерное общество "Черноморнафтогаз", - говорится в сообщении.

По словам руководителя прокуратуры АР Крым Игоря Поночовного, украинская сторона ранее уже направляла в Международный уголовный суд факты масштабной "национализации" и захвата объектов на полуострове.

Напомним, украинская прокуратура объявила Аксенову подозрение в захвате "Артека" еще в 2015 году.

Ранее ЕСПЧ отклонил иск Украины о национализации имущества украинских военных в Крыму.

Источник

подозрение, Аксенов, Константинов
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