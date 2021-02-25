В Польских газетах пишут, что лишив лицензии независимые телеканалы, Зеленский показал пример, как не надо поступать со СМИ

Об этом говорится в статье, опубликованной на польском сайте Kresy24.

Издание уточняет, что помимо одобрения США, действия Зеленского также подверглись и резкой критике, в частности со стороны Президента России Владимира Путина, который расценил блокировку украинских телеканалов как нарушение свободы слова.

«В Украине взяли и закрыли три ведущих телеканала, вот и все. Одним росчерком пера. И все молчат! А некоторые даже с похвалой похлопывают по плечу», – цитирует польское издание слова Президента РФ.

Также уточняется, что в таком решении Зеленского нет ничего необычного. И, исходя из предыдущих шагов украинской власти, наступление на свободу слова и объявление войны оппозиционным политикам – действия вполне ожидаемые.

«Здесь нет ничего необычного, мы наблюдаем это уже давно», – пишет интернет-ресурс, добавляя, что, по мнению Президента Росси, геополитические цели власти и двойные стандарты не должны влиять на работу независимых СМИ.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что, подписав незаконное решение СНБО, глава государства не задумываясь оставил без работы 1500 сотрудников трех телеканалов, 634 из которых – журналисты. Парламентарий подчеркнул, что он и его политсила будут защищать работников каналов, которые пострадали от беспредела и узурпации власти, а также зрителей, которых ограничили в праве на получение объективной и справедливой информации.