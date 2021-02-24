Указ Зеленского о санкциях в отношении Медведчука - это волюнтаризм, - Лихоманов

Об этом пишет в своей статье политический обозреватель Петр Лихоманов.

«Президент Украины Владимир Зеленский решил показать себя жестким лидером, и ввел санкции против главы крупнейшей оппозиционной партии (Виктора Медведчука. - Ред.), его жены и ряда российских компаний. А как иначе, ведь идет война за европейские ценности, внутренний враг не дремлет, и Джо Байден не звонит», - сообщает журналист.

Лихоманов прогнозирует, что следующим шагом власти станет принятие репрессивного закона о СМИ, чтобы давить на независимую прессу.

«Чем продолжится этот приступ волюнтаризма сегодня сказать не так уж сложно - пока Зеленский вживается в новую роль и разучивает текст, его советники проталкивают в Раду новый закон о СМИ, позволяющий их конфисковать и лишить журналистов права на работу явочным порядком, в соответствии с выписанным президентом мандатом. Дальше больше, и итог, печальный для территории и людей ее населяющих, уже виден издалека», - отмечает журналист.

При этом Лихоманов подчеркивает, что Медведчук ведет свою политическую деятельность в четком соответствии с законами Украины.

«Чем насолил Зеленскому Виктор Медведчук известно - содержал телеканалы, мягко, но конструктивно, по делу, критиковавшие лучшего в истории шестого президента Украины, пытался вернуть из народных республик Донбасса удерживаемых лиц без консультаций с его офисом, предлагал украинцам российскую вакцину и занимался бизнесом без сертификата от посольства США», - иронизирует автор.

«Иными словами, проявлял неуважение к основам новейшей, в дыму покрышек рожденной, украинской государственности, и делал это в вызывающей форме, по закону, юридически грамотно. Что немудрено - свой диплом юриста Медведчук получил в советское время, и не за рекорды в спорте и КВН, потому представление о государстве и праве, в сравнение с патриотами-неофитами, имеет фундаментальное. И когда он называет все происходящее «торжеством беззакония и анархии», то дает событиям строгое юридическое определение», - добавляет журналист.

Лихоманов поясняет, что санкции в отношении Виктора Медведчука и Оксаны Марченко - это беззаконие, потому что соответствующий закон не предусматривает применения санкционных мер в отношении граждан Украины.

«Действительно, когда глава государства, основываясь на оценочном мнении совещательного органа (СНБО), без решения суда и предъявления обвинений, своим указом вводит санкции против гражданина Украины, каковой инструмент применительно к гражданам в принципе не предусмотрен - это и называется беззаконие», - аргументирует журналист.

«Если же вспомнить, что Зеленский в прошлом комедийный актер, а секретарь СНБО Данилов - торговец контрафактной водкой, ставшее штампом сравнение местных реалий с мюзиклом из малороссийской жизни «Свадьба в Малиновке» обретает необходимый объем и уже не кажется заезженным», - заключает журналист Петр Лихоманов.