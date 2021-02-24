Главе ВС пора вмешаться в дело Стерненко

Кроме того, по решению суда, у Стерненко конфисковна половина всего принадлежащего ему имущества.

Вечером 23 февраля под Офисом президента несколько тысяч человек протестовали против заключения Стерненка.

На фоне происходящего служителей Фемиды удивляет молчание судей Верховного Суда (ВС), информирует телеграмм-канал "Под мантией".

"Главе Верховного Суда Валентине Данишевской нужно держать руку на пульсе и быстро созвать пленум ВС. Нет, не для того, чтобы осудить давление на суд соросятами с целью освободить похитителя и убийцу, что, безусловно, умаляет авторитет судебной власти.

Наоборот. На пленум стоит вынести один вопрос - признание осуждения Стерненко, который похитил человека и пытал его плоскогубцами, - подрывом авторитета судебной власти. И записать в решении пленума, что все судьи первой инстанции деградировали.

Делать нужно все оперативно, иначе вся тусовка соросят отвернется от Данишевской и Ко.

За такой прогиб, послы ГЭ7 точно выразят благодарность и похвалу. И дадут всем участникам пленума антикорупционную конфету. Бесплатно", - советуют авторы поста.