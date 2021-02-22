Иран завершил расследование авиакатастрофы МАУ

Об этом сообщает ИРНА.

По словам председателя Судебно-юридической организации вооруженных сил Ирана Шокролла Бахрами, досье по делу сейчас находится в процессе составления обвинительного заключения, которое отправят в суд.

Предварительное слушание по делу будет проведено в присутствии подсудимых и семей погибших. В открытом или закрытом формате — пока неизвестно.

Напомним, 8 января 2020 года в Иране был сбит самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. На борту находились граждане шести стран: Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании. Все 176 человек погибли, среди них 11 украинцев.

Иранские власти 11 января, после нескольких дней опровержений, признали, что украинский самолет был ошибочно сбит зенитно-ракетным комплексом противовоздушной обороны.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 5 января 2021 года сообщил, что Украина получила от Ирана проект технического отчета по обстоятельствам катастрофы самолета и должна до конца февраля подготовить свои замечания.

16 февраля Кулеба заявил, что Украина рассчитывает максимально быстро получить от Канады аудиозапись с вероятным участием главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, в котором говорится о том, что самолет рейса PS752 сбили преднамеренно.

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