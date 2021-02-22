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Водный кризис: Крым "вытянет" из бюджета РФ дополнительно 112 млрд рублей

22.02.2021 / 15:18
Российское правительство продлило так называемую программу по развитию Крыма и Севастополя и увеличило объем ее финансирования из федерального бюджета РФ на 112,5 млрд руб.

Одним из приоритетов программы названо обеспечение полуострова пресной водой.

Об этом сообщает РБК.

Российские власти официально продлили программу развития оккупированных Крыма и Севастополя на один год — до 2025 года. Объем общего финансирования программы из всех источников увеличен на 116 млрд рублей — до 1,374 трлн, объем финансирования из федерального бюджета России — на 112,5 млрд рублей, до 1,303 трлн.

Оккупанты планируют реконструкцию действующих и постройку новых систем водоснабжения на полуострове. Обновленная программа, в частности, предусматривает сооружение опреснителей морской воды суммарной мощностью 40 тыс. куб. м в сутки (до 15 млн кубов в год).

Напомним: в течение 10 лет до оккупации Крыма Россией из Северо-Крымского канала полуостров получал в среднем 1,2-1,4 млрд кубов воды ежегодно.

Источник

вода, Крым
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