Так Скворцов прокомментировал скандал, когда власть во главе с Зеленским 15 января не смогла начать обещанную вакцинацию украинцев.

«Власть под руководством Зеленского провалила вакцинацию (заявленная на 15 февраля кампания по прививкам от коронавируса так и не началась), потому что не смогла закупить вакцину за рубежом, а «западные друзья и партнеры» США и ЕС так не соизволили ничего дать «с барского плеча», - констатировал публицист.

Скворцов отметил, что Украина могла бы самостоятельно начать производство вакцины от коронавируса, поскольку глава политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук на высшем уровне договорился о передаче технологии для производства вакцины на украинском заводе «Биолек».

«Между тем, Украина благодаря тому, что глава политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук еще в декабре решил вопрос на высшем уровне, договорившись с президентом РФ Владимиром Путиным, может запустить свое собственное производство на харьковском заводе «Биолек» (все вопросы с лицензией, передачей технологии и даже сырья давно решены)», - подчеркнул публицист.

Скворцов пояснил, что благодаря договоренностям Виктора Медведчука Украина могла бы уже в первых числах марта начать вакцинацию своей вакциной.

«Если учесть, что на запуск полноценного производства объемом 700 тысяч доз нужно три месяца, Украина уже в начале марта могла бы начать вакцинацию своим собственным препаратом «Спутник V», изготовленным на «Биолеке» по лицензии РФ. Почему же медлит власть во главе с Зеленским? Держит рынок для захода иностранных поставщиков? Но где здесь, позвольте спросить, интересы жителей Украины?» - возмутился публицист.

«При этом, как открыл уже Медведчук зрителям запрещённых ныне каналов, «у российской вакцины «Спутник V» третья фаза испытаний заканчивается в марте 2021 года, в то время как у Moderna и AstraZeneca третья фаза закончится в конце 2022 ‒ начале 2023 года, а у Pfizer/BioNTech ‒ в 2023-м». Именно поэтому уже до нового года 48 стран (в том числе, тех же европейских) договорились с РФ о поставке вакцин», - уточнил автор.

При этом Скорцов отметил, что власть под руководством Зеленского отказывается от вакцины производства РФ, хотя на одном из видео президента видно, что он сам тренируется с российскими гантелями Foreman.

«И каковыми же после этого всего стала аргументация властей Украины, не относивших предложение Медведчука к числу «цивилизованных»? А очень простая: «потому что нельзя!» Такова установка, которую твёрдой, подкачанной рукой дал Зе-президент, тренирующий эту самую руку… российскими гантелями «Foreman», - заключил политический публицист Дмитрий Скворцов.