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Вслед за Бояркой и Уманью: подросток в Киеве тоже наглотался таблеток

19.02.2021 / 15:25
В клинику "Охматдет" 18 февраля доставили 15-летнего киевлянина, который наглотался таблеток.

Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что ребенка доставили в больницу утром из дома. Сейчас врачи констатируют, что его состояние стабильное и угрозы уже жизни нет.

В то же время врачи отмечают, что тенденция суицидальных настроений среди молодежи в последние месяцы сильно возросла, и если раньше дети употребляли медикаменты бессознательно, случайно, то сейчас они понимают, что делают.

«У нас последние два года цифры остаются постоянными - 60 детей. С начала этого года мы уже приняли 25. И это только верхушка, потому что мы принимаем исключительно отравления. Мы уже выполнили свою годовую норму больных с суицидальными настроениями», - сообщил заведующий отделением интенсивной терапии острых интоксикаций НДСБ "Охматдет" Александр Урин.

Напомним, в Боярке Киевской области 16 февраля отравились две девочки, одна из них умерла. По данным полиции, семиклассницы употребляли медицинский препарат «Дротаверин».

В Умани Черкасской области две восьмиклассницы 17 февраля в помещении школы наглотались таблеток этого же препарата и попали в больницу.

Источник

отравление, Дротаверин
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