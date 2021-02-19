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Зеленский провел совещание по стратегии европейской и евроатлантической интеграции

19.02.2021 / 14:12
Под председательством президента Украины Владимира Зеленского прошло совещание по стратегии европейской и евроатлантической интеграции, а также направлений внешней политики.

"Украина становится страной, где всем уютно и безопасно, а членство в Европейском Союзе перестало быть гипотетическим - это вопрос времени, который должен решиться до конца текущего десятилетия", - сообщается на сайте президента.

В частности на совещании, речь шла о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, его обновлении, а также об интеграции в рынки ЕС и Единый цифровой рынок Евросоюза.

"Среди целей - евроинтеграция и достижение основных критериев относительно приобретения полноправного членства в НАТО, синхронизация с европейским Зеленым курсом", - отмечено в сообщении.

"Украина - авторитетный и ответственный член международного сообщества, вносит весомый вклад в обеспечение глобальной и региональной безопасности и стабильности, активно привлекается к противодействию новым вызовам и угрозам", - отметил Зеленский.

Также обсуждался вопрос обеспечения международной поддержки Украины в восстановлении территориальной целостности.

Источник

Зеленский, евроатлантическая интеграция
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