В Умани две девочки наглотались таблеток в школе

Об этом сообщает "Суспільне"

Спикер Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОР Ирина Назарок сообщила, что школьниц забрали в больницу.

Предварительно они приняли по 10 таблеток "Дротаверина" в помещении школы.

Состояние детей стабильное, за ними присматривают медики. Уманские правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и опрашивают свидетелей.

Напомним, 16 февраля стало известно, что в городе Боярка в Киевской области две ученицы 7 класса отравились неизвестными веществами, в результате чего один ребенок умер.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба предположил, что отравление 12-летних школьниц в Боярке связано "с опасными интернет-играми".

Полиция сообщила, что ученицы приобрели в аптеке "Дротаверин" и приняли каждая по 40 таблетокв помещении школы. Девушек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы, которые забили тревогу.

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