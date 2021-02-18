Войти | Зарегистрироваться
14:30

четверг,
18 февраля
Онлайн
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Происшествия

В Умани две девочки наглотались таблеток в школе

18.02.2021 / 13:50
В Умани две восьмиклассницы наглотались таблеток "Дротаверин" в школе и попали в больницу.

Об этом сообщает "Суспільне"

Спикер Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОР Ирина Назарок сообщила, что школьниц забрали в больницу.

Предварительно они приняли по 10 таблеток "Дротаверина" в помещении школы.

Состояние детей стабильное, за ними присматривают медики. Уманские правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и опрашивают свидетелей.

Напомним, 16 февраля стало известно, что в городе Боярка в Киевской области две ученицы 7 класса отравились неизвестными веществами, в результате чего один ребенок умер.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба предположил, что отравление 12-летних школьниц в Боярке связано "с опасными интернет-играми".

Полиция сообщила, что ученицы приобрели в аптеке "Дротаверин" и приняли каждая по 40 таблетокв помещении школы. Девушек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы, которые забили тревогу.

Источник

школьницы, Дротаверин
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 февраля
17 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.