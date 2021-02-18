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Зеленский дополнил перечень руководящих должностей, которые нужно с ним согласовывать

18.02.2021 / 13:19
Президент Владимир Зеленский дополнил перечень должностей руководителей военных формирований и правоохранительных органов, кандидатуры для назначения на которые необходимо согласовывать с главой государства.

Об этом свидетельствует указ №58/2021

Согласно указу, с президентом нужно согласовывать кандидатуру на должность председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, а также кандидатуру его первого заместителя и заместителей.

Этим документом Зеленский дополнил указ №516 третьего президента Виктора Ющенко.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно указу №516 от 2008 года, с президентом должны согласовывать кандидатуры на должности: начальника управления территориального командования, командира бригады внутренних войск МВД, первого заместителя, заместителей министра обороны, первого заместителя, заместителей начальника Генштаба ВСУ, начальника структурного подразделения Главного управления разведки Минобороны, заместителей командующего вида ВСУ, командира, заместителей командира корпуса, командира тактической группы, руководителя структурного подразделения Администрации Госпогранслужбы, начальника, директора департамента Центрального управления СБУ, руководителя структурного подразделения Службы внешней разведки Украины и др.

Источник

указ, Зеленский
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