Войти | Зарегистрироваться
13:25

понедельник,
15 февраля
Онлайн
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Минздрав вернул Францию и ряд других стран ЕС в "зеленый" список

15.02.2021 / 12:18
Министерство здравоохранения Украины опубликовало обновленный список стран "красной" и "зеленой" зоны по ситуации с коронавирусом, значительное количество стран ЕС теперь находятся в зеленой части списка.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует обновленный список от 12 февраля.

В "красную зону" включают страны с показателем заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней выше, чем в Украине. Сейчас это - 134,6 по сравнению с 142,3 неделю назад.

По сравнению с предыдущим списком от 5 февраля, количество стран "красной зоны" уменьшилось с 80 до 74.

"Зелеными" стали несколько соседей Украины - Венгрия с показателем 127,1 и Беларусь с показателем 115,2.

Остальные европейских соседей остаются красными - Словакия с показателем 496,4, Молдова (207,4), Польша (196,4) и Румыния (175,5).

Среди других стран ЕС, в зеленом списке указаны Франция (97.7), Норвегия (69,3), Кипр (39,6), Ирландия (36,8) и, с показателями 10 и меньше - Эстония, Латвия, Дания, Финляндия, Хорватия, Болгария и Австрия.

В топ-3 "красного" списка - Португалия, Италия и Черногория с показателями более 1000 на 100 000 населения за последние 14 дней.

По прибытии из стран "красной" зоны требуется самоизоляция с применением приложения "Дій вдома". Изоляцию возможно прекратить досрочно после получения отрицательного ПЦР-теста.

Источник

Франция, Минздрав, зеленый список
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
15 февраля
14 февраля
13 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.