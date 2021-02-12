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Путин пообещал "не бросать Донбасс" ни при каких условиях

15.02.2021 / 12:49
Президент России, страны-агрессора, Владимир Путин заявил, что Москва "не бросит Донбасс, несмотря ни на что".

Об этом заявил Путин во время общения с представителями СМИ, информирует "РБК"

Прямая речь: "Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что ".

Глава Кремля утверждает, что у него перед глазами люди, которые получили травмы и ранения в Донбассе.

Фрагменты встречи Путина с главными редакторами СМИ показывают на одном из главных пропагандистских каналов "Россия-24". Там же российский президент говорит, что "журналисты — четвертая власть, на которой лежит ответственность за Россию и в целом".

Напомним: седьмой год продолжается война на Донбассе и оккупация Крыма, которую развязала Россия. Только за прошлый год Украина потеряла 50 защитников, еще более 300 получили ранения.

Кремль настаивает, что в Украине продолжается "гражданский конфликт" и выступает за прямые переговоры Киева с представителями псевдореспублик, которые спонсирует Москва. Кроме финансирования, предоставления оружия и постоянных "гуманитарных грузов", на Донбассе неоднократно фиксировали кадровых российских военных.

Похожие нарративы о "гражданском конфликте" неоднократно продвигали в эфире заблокированных решением СНБО телеканалов с орбиты кума Путина Виктора Медведчука.

Источник

Донбасс, Путин
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