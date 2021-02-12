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У Зеленского анонсируют жесткие решения СНБО из-за угроз нацбезопасности

15.02.2021 / 11:47
В Офисе президента заявляют, что угрозы нацбезопасности государства, которые должны быть устранены, требуют жестких решений.

Об этом сообщает Офис президента

В ОП отметили, что президент Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову начать подготовку заседания СНБО, которое должно состояться в пятницу, 19 февраля, на Банковой. Часть вопросов на нем будет рассмотрена в закрытом режиме.

Дословно: "Угрозы национальной безопасности государства, которые должны быть устранены, требуют обязательных жестких решений в пределах, определенных Конституцией Украины и действующим законодательством. Общество должно видеть государство, которое абсолютно точно знает современные риски и умеет реагировать на них профессионально и быстро.

Очевидно также, что, к сожалению, в период до 2019 года украинцы наглядно видели, что необходимые решения для защиты национальной безопасности, которые давно назрели, по политическим соображениям откладывались. Отсутствие тогда достаточной политической воли заложило под основы нашей государственности много мин замедленного действия, которые и нуждаются сегодня в системном противодействии.

Для Владимира Зеленского является безусловным приоритетом выполнение конституционной обязанности президента по обеспечению национальной безопасности государства. Решения, которые принимаются в результате коллегиальной работы Совета национальной безопасности и обороны, полностью соответствуют интересам Украины на данном этапе развития нашего государства".

Напомним: 12 февраля в СНБО сообщили, что президент Владимир Зеленский поручил начать подготовку заседания Совета нацбезопасности и обороны, часть вопросов на котором рассмотрят в закрытом режиме.

Источник

СНБО, Зеленский
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