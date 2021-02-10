Войти | Зарегистрироваться
19:09

среда,
10 февраля
Онлайн
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Украинская жаба задавила криворожского парня Зеленского

10.02.2021 / 18:53
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда оппозиционных телеканалов из-за личной обиды на депутата Верховной Рады Виктора Медведчука, которого называют их собственником.

Как пишет Фраза, об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, экс-депутат Верховной Рады Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Москаля, Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака взбесило, что «ЛДНР» готовы передать нескольких удерживаемых граждан Украины через Медведчука.

«Я буквально вчера встретил одного из администрации, офиса или как там называют у президента. Я говорю: „Слушай, а откуда вообще взялось это экстренное закрытие трех каналов, пикетирование „НАШего“ канала и так далее?“. Он говорит: „А что, ты не понимаешь?“. Я говорю: „Нет“. — „Ненависть к Медведчуку личная Ермака и Зеленского за то, что ему поручили „ЛНР“, „ДНР“ девятерых вернуть“.

Я говорю: „Так за это нужно было такой шухер устраивать в Украине?“. Это правда, они говорят, украинская жаба криворожского парня задавила. Как „не мы, почему Медведчук должен привезти? Неустановленные женщины, никто их не знает“. Да как? Они осуждены за шпионаж в пользу Украины, как их никто не знает — так на кого же они тогда работали, спросите в СБУ?», — заявил Москаль.

Москаль, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
10 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.