Секретная запись из Ирана указывает, что самолет МАУ могли сбить не случайно

Об этом сообщает CBC News

На записи слышно, как человек, опознанный источниками как министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, говорит на языке фарси, что существует "тысяча возможностей" объяснить сбитие самолета, включая преднамеренное нападение с участием двух или трех "лазутчиков" – такой сценарий, по его словам, был "совсем не маловероятным".

Он также выразил мнение, что правда никогда не будет раскрыта на самом высоком уровне – правительством и вооруженными силами Ирана.

По словам Зарифа, "есть причины, по которым они никогда не будут раскрыты": якобы руководство Ирана может хранить это в секрете в интересах нации, чтобы не раскрывать особенности системы обороны страны.

8 января 2020 года Корпус стражей исламской революции Ирана сбил в небе над Тегераном рейс 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" двумя ракетами класса "земля-воздух", в результате чего погибли все 176 человек на борту, включая 138 человек, связанных с Канадой.

"CBC News" прослушала запись частной беседы, которая произошла в ближайшие месяцы после уничтожения рейса PS752. Редакция попросила троих человек перевести запись с фарси на английский, чтобы уловить нюансы языка.

Детали разговора и личности других участников не разглашаются из-за опасений за безопасность людей. CBC не раскрывает источник записи, чтобы защитить его.

Специальный советник премьер-министра Канады по делу о рейсе PS752 Ральф Гудейл сказал, что канадскому правительству известно о записи. По его словам, канадская группа судебной экспертизы и оценки получила копию в ноябре.

Гудейл сказал, что аудиофайл содержит конфиденциальную информацию, и публичное комментирование его деталей может поставить под угрозу жизни людей.

По словам Гудейла, канадские спецслужбы оценивают подлинность записи.

Заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов в ноябре заявлял, что "есть все основания сомневаться", что иранские военные сбили Boeing МАУ по ошибке, но "для полноты картины нам необходимо документальное подтверждение".

Он также говорил, что Иран целенаправленно умалчивает данные о подозреваемых, об их полномочиях и обязанностях, о степени причастности и уровне ответственности каждого.

Поскольку расследование ведется по статьям 291 и 616 Уголовного кодекса Ирана о непредумышленном убийстве или убийстве по неосторожности, то максимальная санкция – до 3 лет тюрьмы и выплата денежной компенсации семьям погибших.

Напомним, 8 января 2020 года самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.

11 января 2020 года Иран признал, что сбил пассажирский самолет авиакомпании МАУ. К этому якобы привел человеческий фактор: военные ошибочно приняли авиалайнер за враждебную цель после удара американского беспилотника, в результате которого погиб высокопоставленный иранский военный генерал в Ираке.

В июле в Иране заявили, что катастрофа Boeing компании "Международные авиалинии Украины" была вызвана неверной настройкой системы прововоздушной обороны.

Иран затягивал с предоставлением информации и решением о компенсации семьям погибших. Иран передал Франции "черные ящики" самолета МАУ только летом. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что расшифрованные данные подтверждают, что было "незаконное вмешательство в самолет".

30 декабря стало известно, что Иран выделит $150 000 семьям каждой из жертв катастрофы рейса PS752 (самолета МАУ). Канаду не устраивает такое предложение Ирана.

Госдеп США обвинил Иран в покрытии виновных в катастрофе самолета МАУ.

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