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В Киеве священники УПЦ искали пути реабилитации алко и наркозависимых

10.02.2021 / 13:45
В Киеве священники УПЦ искали пути реабилитации алко и наркозависимых
Источник: Центр информации УПЦ
По данным ВООЗ, каждая пятая смерть в Украине наступает по причинам, связанным с употреблением алкоголя или других наркотических веществ

В столице состоялся форум «Социальное служение Церкви в сфере преодоления алкоголизма и наркомании».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, организатором выступило Свято-Владимирское братство трезвости при Синодальном отделе УПЦ по делам молодежи.

Около 50 представителей епархий, социальных отделов и священнослужителей представили работу братств трезвости, рассказали о современных формах реабилитации и деятельности реабилитационных центров, сотрудничающих с Украинской Православной Церковью.

«По данным ВООЗ, каждая пятая смерть в Украине наступает по причинам, связанным с употреблением алкоголя или других наркотических веществ. Пьянство и наркомания являются одними из главных причин разрушения традиционного уклада жизни, глубокого кризиса института семьи, роста числа разводов и брошенных детей, снижение уровня нравственности и культуры, уважения к труду, весомых экономических потерь», - отметили в Свято-Владимирском братстве трезвости.

Начался форум с молебна на начало всякого доброго дела. Далее с приветственным словом к участникам обратился председатель Синодального молодёжного отдела УПЦ, викарий Киевской Митрополии архиепископ Обуховский Иона.

На форуме были представлены доклады о роли монастырей и священников епархий Украинской Православной Церкви при реабилитации наркозависимых лиц и их консультирования, миссии священника-духовника в лечебном процессе в реабилитационном центре, вопросы церковной опеки молодёжи в сфере профилактики аддикций, выступления руководителей реабилитационных центров, психотерапевтов, Международной Антинаркотической ассоциации.

Настоятель Успенского храма с. Коцюбинское Киевской области протоиерей Николай Могильный представил свой проект «Территория трезвости» — как совершенствование системы помощи наркозависимым.

Завершился форум круглым столом на тему «Дисфункциональная семья с зависимым».

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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