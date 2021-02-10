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«Спасибо Байдену», «Спасибо Сытнику» - в Киеве собрали пикет в поддержку главы НАБУ

10.02.2021 / 13:41
Несмотря на морозную погоду несколько десятков людей собрались в центре Киева на пикет в поддержку главы НАБУ Артема Сытника.

Как сообщает корреспондент Капитала, люди держат плакаты с лозунгами «Спасибо Сытнику», «Спасибо Байдену» и «Сытник – новый президент».

Пикет собрался на Европейской площади столицы. В расположенном рядом помещении Украинского кризисного медиа-центра на сегодня запланирована презентация отчета деятельности НАБУ и САП за II полугодие 2020 года. Представят отчет директор НАБУ Артем Сытник и и.о. руководителя САП Максим Грищук.

Напомним, что согласно обнародованному сегодня опросу Центра «Социальный мониторинг», кандидатуру Артема Сытника на должность президента Украины поддерживают только 0,2% украинцев.

пикет, Байден, Сытник
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