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В Церкви рассказали, при каких условиях допустимо ЭКО

10.02.2021 / 13:13
В Церкви рассказали, при каких условиях допустимо ЭКО
Источник: Телеграм
Он напомнил, что во времена принятия «Основ» фактически все без исключения процедуры оплодотворения ЭКО предполагали для повышения шансов на успех «заготовление» и уничтожение «избыточных» эмбрионов, поэтому в РПЦ прижилось мнение полного запрета этой процедуры для прихожан

Для православных ЭКО допустимо при категорическом условии исключения образования в ходе процедуры «лишних» эмбрионов и их последующего уничтожения.

 Об этом заявил епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), заместитель управляющего делами Московской Патриархии в своем Телеграм.

 «По букве Основ социальной концепции (ОСК), принятых Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в 2000 году, допускалось и допускается ЭКО, при категорическом условии исключения образования в ходе процедуры «лишних» эмбрионов и последующего их уничтожения (то есть аборта, убийства зарожденных детей)», - написал епископ Савва.

 Он напомнил, что во времена принятия «Основ» фактически все без исключения процедуры оплодотворения ЭКО предполагали для повышения шансов на успех «заготовление» и уничтожение «избыточных» эмбрионов, поэтому в РПЦ прижилось мнение полного запрета этой процедуры для прихожан.

«По этой причине, а также с учётом прогресса медицинских технологий, сейчас к обсуждению в церковном сообществе предлагается проект документа, в котором прямым текстом описываются условия, при которых ЭКО рассматривается в качестве процедуры, приемлемой с точки зрения церковного сознания», – написал епископ Савва.

 Владыка уточнил, что все изложенное никак не относится к церковной позиции относительно суррогатного материнства, которое «в любом случае рассматривается Церковью как неприемлемая практика».

Источник: Inpress.ua
РПЦ
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