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Оппозиция должна быть лакмусовой бумагой, указывающей на недостатки власти, но Зеленскому нужна оппозиция с «кляпом» во рту, – Атаманюк

10.02.2021 / 13:12
В любом демократическом государстве есть оппозиция, которая как лакмусовая бумага, указывает на недостатки, ошибки и пробелы, которые не всегда видны власти. Но власть Зеленского оказалась к этому не готова, как и к идеологии либертарианства, которую «слуги народа» декларировали как партийную идеологию.

Об этом в эфире канала «112 Украина» сказал экономический эксперт Юрий Атаманюк.

«В основе любой идеологии стоят понятные людям вопросы – это индустриализация, развитие науки, развитие образования, увеличение промышленного экспорта и наоборот – импорт сырья. А уже каким образом это формировать, через какую идеологию – у слуг народа сейчас кризис, потому что партии без идеологии не могут существовать», – отметил эксперт.

Также он подчеркнул, что невозможно построить демократическое государство без оппозиции, которая будет постоянно указывать на недостатки власти, тем самым, не допуская кризиса в стране.

«Не зря в любом демократическом государстве, которое себя таким называет и к этому идет всегда, есть оппозиция, всегда есть неудобные каналы, журналисты, общественные деятели. Для чего? Потому что нельзя позволить в нормальном обществе, чтобы негодование народа возникало в массах, потому что, если оно назревает, назревает, назревает – оно выстреливает революциями, серьезными кризисами. Для этого существует оппозиция. Если власть что-то делает не так, оппозиция всегда рядом с властью, каналы неудобные рядом с властью. Журналисты, общественники, которые говорят заранее: вот тут неправильно, вот тут у вас обостряется коррупция, вот тут у вас потеря бюджета, вот тут у вас воровство на расходах бюджета… И власть, понимая эту ситуацию, должна реагировать», – сказал Юрий Атаманюк.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что начавшийся в октябре 2020 года конституционный кризис в стране и нынешний указ Президента Зеленского о прекращении вещания неугодных телеканалов – звенья одной цепи, а также яркий пример попытки узурпации власти и нарушения главой государства законов и Конституции Украины.

телеканалы, Медведчук, Атаманюк
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