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НАБУ закрыло дело о якобы расхищении $100 млрд - адвокаты Порошенко

10.02.2021 / 09:42
Адвокаты пятого президента Украины Петра Порошенко заявляют о закрытии дела по факту расхищения $ 100 млрд политическими деятелями США и Порошенко.

"Как нам стало известно, 25 января этого года было закрыто Национальным антикоррупционным бюро Украины уголовное производство, зарегистрированное по заявлению народного депутата Кузьмина (Ренат Кузьмин – ИФ) и группы народных депутатов... по факту того, что группа политических деятелей США - Обама, Байден, а также Пётр Порошенко осуществили расхищении 100 млрд долларов США",- рассказал 9 февраля на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина " адвокат Порошенко Игорь Головань.

По его словам, заявление депутатов было зарегистрировано в декабре 2019 года.

"Эта история - яркий пример того, как фабрикуются агентами влияния государства-агрессора - РФ- эти провокационные заявления и расследования", - отметил Головань.

Он рассказал, что в декабре 2019 года народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин и группа депутатов обратились в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с заявлением о возможном совершении Порошенко уголовных правонарушений. Основанием для заявления, как подчеркнул адвокат, стала информация российских СМИ и блогеров со ссылкой на якобы утверждение личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани о расхищении $100 млрд.

"В самом твитте Джулиани не идет речь о расхищении $100 млрд. Ничего подобного там нет",- сказал Головань.

Он добавил: "Такая клевета была для того, чтобы причинить вред отношениям с США, осуществить влияние на выборы в США, навредить каким-то образом на то время ещё кандидату в президенты господину Байдену".

Головань обратил внимание на то, что НАБУ не зарегистрировало производство по заявлению депутатов, расследование было начато после соответствующего решения Печерского суда.

Источник

США, уголовное дело, Порошенко
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