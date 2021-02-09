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Сытнику и Новикову не место в рейтинге "100 самых перспективных украинских политиков"

09.02.2021 / 18:21
Эксперты назвали 100 самых перспективных украинских политиков. В рейтинг попали: должностные лица, представители Верховной Рады, чиновники и местные депутаты.

Большое количество из представленных политиков в будущем увеличат свое влияние на формирование экономического, социального и политического порядка дня, пишет "Gazeta.ua".

Судей удивляет, что в этом рейтинге - директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник и глава Национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК) Александр Новиков, сообщает телеграмм-канал "Под мантией". 

"Тупейший полусоросятский рейтинг перспективных политиков 2021 составила «Gazeta.ua». Для всех давно очевидно, что все эти рейтинги и премии - заказные и манипулятивные. Но наше внимание привлекло другое. Все участники данного «рейтинга» - депутаты или лица, занимающие политические должности в понимании закона. Все, кроме двух персонажей, которые не политики, а должностные лица - это коррупционер из НАБУ Артем Сытник и глава НАПК Александр Новиков", - отмечают авторы поста.

"Все бы ничего. Но закон «О предотвращении коррупции», который Артем Сытник систематически нарушает, обязывает должностных лиц государственных органов вести себя этично и главное - быть политически нейтральными. Даже на таком простом примере видно, что данные антикорструктуры воспринимаются именно как инструмент влияния на политику (что так и есть), а их руководителей определяют как «перспективных» политиков. Но Сытник считает себя самым перспективным, и хочет в президенты. Ему же обещали, если будет послушным. Артем, по критерию доброчесности не попадаешь даже в кандидаты!" - говорится в сообщении.

коррупция, рейтинг, Сытник, Новиков
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