Ахметов пообещал Зеленскому звонок от Байдена за закрытие телеканалов, но обманул, - ZPuls о причинах конфликта президента и Медведчука

Об этом пишет Telegram-канал ZPuls.

«Его окружение убедило Зеленского пойти на беспредельные меры по закрытию ТВ каналов и «Мотор Сич». Это было вызвано сливом информации о сотрудничестве Ермака и Джулиани по поддержке Трампа. Зеленского пугали, что гнев Байдена будет ужасен. Судя по всему, автором этого кейса был Ахметов, хотевший отогнать Коломойского, который стал подбираться к ушам президента», - сообщает Telegram-канал.

ZPuls информирует, что олигарх Ринат Ахметов пообещал президенту организовать телефонный разговор с Джо Байденом, но спустя неделю стало ясно, что Зеленского обманули.

«Взамен Ахметов обещал найти и оплатить лоббистов, которые организуют дружеский телефонный звонок Байдена. Прошла неделя, а звонка нет. И Зеленский стал понимать, что его попросту обманули. А когда журналист Михаил Ткач, получающий зарплату в Госдепе, замочил его большим празднованием Дня рождения, у Вовика началась истерика», - отмечает Telegram-канал.

По информации ZPuls, Зеленскому показали новые данные социологии, где его рейтинг из-за атаки на телеканалы обрушился еще на 7-8%. В связи с этим, информирует ZPuls, Офис президента ищет возможность начать переговоры с главой политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктором Медведчуком.

«Друзья» Ермака сегодня показали Зеленскому закрытую социологию, где его рейтинг после всех подвигов обвалился еще на 7-8%. Руководители Офиса ищут источник слива, а сам Зеленский дал команду искать выходы на Медведчука и Левочкина, чтобы вступить в переговоры и найти выход из кризиса», - подчеркивает Telegram-канал.

По данным ZPuls, Офис президента готовится изменить свой политический курс.

«Именно этим объясняется его резкое высказывание против Евросоюза по поводу закрытия границ не прошедшим вакцинацию. Как вариант, готовится смена региональной политики на Юго-Востоке в сторону привлечения ОПЗЖ к власти в облсоветах, смягчение позиции в языковом вопросе и другим болезненным темам пророссийского избирателя», - прогнозирует Telegram-канал.

При этом ZPuls уточняет, что Зеленский потерял на Западе даже больше избирателей, чем на Востоке.

«К такому решению Зеленского подталкивают цифры социологии: на западе его электоральные потери значительнее, чем на юго-востоке. Все его потуги перехватить АрМоВир у Пороха не пошли ему на пользу», - заключает Telegram-канал ZPuls.