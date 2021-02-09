Артем Сытник последний, кого украинцы хотели бы видеть президентом

Как пишет Капитал, об этом свидетельствует опрос, проведенный с 10 по 20 января 2021 года Центром «Социальный мониторинг.

На вопрос «За кого из кандидатов на пост Президента Вы бы проголосовали?» среди тех, кто определился и безусловно пойдет голосовать, самые высокие проценты голосов набрали следующие кандидаты:

Владимир Зеленский — 20,4%;

Петр Порошенко — 19,6%;

Юрий Бойко — 17,7%;

Юлия Тимошенко — 11,0%;

Игорь Смешко — 7,1%;

Виктор Медведчук — 6,3%;

Олег Ляшко — 3,8%

Анатолий Гриценко — 3,7%

Среди других кандидатов, включенных в список, но не преодолев 3-х процентный барьер, были озвучены следующие политики:

Владимир Гройсман — 2,2%;

Олег Тягнибок — 2,1%;

Дмитрий Разумков — 1,4%;

Андрей Белецкий — 1,4%;

Виталий Кличко — 0,9%;

Арсений Яценюк — 0,5%.

Александр Вилкул — 0,4%

Артем Сытник — 0,2%.

12% опрошенных не смогли определиться со своим выбором, еще 13,5% указали, что не планируют голосовать и 2,4% не прочь испортить бюллетень.

На вопрос «В какой мере Вы доверяете указанным организациям, общественным институтам, отдельным государственным деятелям?» среди предложенного списка меньше всего украинцы доверяют Верховной Раде Украины — 83,3% («совсем и скорее не доверяют») и Кабинету Министров Украины — 81,5% соответственно. Доверяют Верховной Раде Украины — 12% («полностью и скорее доверяют») и Кабинету Министров Украины — 13,3% соответственно.

Далее в антирейтинге по уровню доверия оказались Прокуратура Украины — 74%, Национальный Банк Украины — 72,9% и Национальное антикоррупционное бюро Украины — 71,9%. Доверяют украинцы («полностью и скорее доверяют») прокуратуре Украины — 14,3%, Национальному Банку Украины — 17,9% и Национальному антикоррупционному бюро Украины — 12,7% от опрошенных.

Таким образом, политическим институтам в украинском обществе не доверяют в большей степени, чем правоохранительным органам, государственным институтам и службам, отмечают социологи.

Опрос проведен методом личного интервью (face-to-face (PAPI)) опрошено 2000 респондентов, представляющих все население Украины старше 18 лет. Выборка репрезентативна по региону, типу населенного пункта, полу и возрасту. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.