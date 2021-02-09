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РФ не готова к конструктивному диалогу – глава дипломатии ЕС

09.02.2021 / 09:42
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после возвращения из Москвы заявил, что Россия не готова к конструктивному диалогу.

Об этом сообщил Боррель в twitter

Прямая речь: "Мой визит в Москву показал, что Россия не хочет воспользоваться возможностью для более конструктивного диалога с ЕС. Это грустно, и нам придется делать выводы".

В своем блоге дипломат отметил, что ездил в Москву, чтобы понять, готов ли Кремль работать над налаживанием отношений. Основной причиной для этой поездки послужило заключение оппозиционера Алексея Навального и массовые протесты.

"Реакция, которую я получил, была явно иной", – говорится в тексте.

"Иногда, – пишет он, – обсуждение с российским коллегой Сергеем Лавровым было достаточно напряженным, поскольку я призывал освободить Навального и расследовать его отравление".

Дипломат отметил, что теперь ЕС должны действовать слаженно и решительно в отношениях с Россией.

Напомним: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что во время общения с российским министром иностранных дел в Москве все же поднял вопрос Украины.

Европейская служба внешнеполитических дел 6 февраля опубликовала заявление по итогам визита в Москву главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, в котором содержится жесткая критика в адрес России в связи с делом Навального.

Источник

ЕС, РФ, Боррель
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