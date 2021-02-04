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Украина одной из первых получит COVID-вакцину по механизму COVAX

04.02.2021 / 14:21
Украина стала одной из 18 стран, которые первыми получат партию вакцин от коронавируса в рамках глобального механизма COVAX. Первой в Украину поступит партия вакцины Pfizer/Biontech.

Об этом сообщила организация ЮНИСЕФ.

Вместе с Украиной партию вакцины Pfizer/Biontech первыми получат Бутан, Боливия, Босния и Герцеговина, Кабо-Верде, Колумбия, Сальвадор, Грузия, Мальдивы, Молдова, Монголия, Перу, Филиппины, Южная Корея, Руанда, Южная Африка, Тунис, Западный берег Иордана и Газа.

Согласно промежуточному плану распределения вакцин, который обнародовал COVAX, Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech и может рассчитывать на 2 215 200 доз COVID-вакцины от AstraZeneca.

Напомним, Украина планирует начать вакцинацию населения от коронавируса, ориентировочно, с 15 февраля. Вакцинация начнется, как только в Украину поступит первая партия вакцины.

В Министерстве здравоохранения рассчитывают пройти большинство этапов национального плана вакцинации украинцев до сентября 2021 года.

Источник

коронавирус, вакцина
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