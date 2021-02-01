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Джулиани требовал от Зеленского публично начать дело против сына Байдена, - WP

01.02.2021 / 17:59
Адвокат Трампа Рудольф Джулиани требовал от команды президента Украины Владимира Зеленского публично начать расследование против сына нынешнего президента США Джозефа Байдена Данкана Хантера.

Но в итоге он и Дональд Трамп не добились желаемого.

Об этом сообщает Washinghton Post.

По данным собеседников издания в окружении Зеленского, в июле 2019 года Андрей Ермак, тогда еще в статусе помощника Зеленского, пообщался с Джулиани и это был первый контакт команды Зеленского с адвокатом прежнего президента США. До этого у президента Украины избегали разговора с Джулиани, но в итоге поняли, что без разговора с ним не будет шансов получить беседу с Трампом.

Позднее, в ходе 40-минутного разговора Джулиани в настойчивом и угрожающем тоне требовал у Зеленского публично открыть дело против Данкана Хантера касательно компании "Бурисма", а также посоветовал президенту Украины "быть очень осторожным с людьми из его окружения".

Дальше, также в июле 2019-го, состоялся разговор между Зеленским и Трампом. В этой беседе также шла речь о деле против сына Байдена. Но после нее тон американцев касательно украинских властей изменилась. Вероятно, Трамп не услышал то, что хотел услышать от президента Украины.

Некоторые помощники Зеленского уверены, что общаться с Джулиани изначально было ошибкой. И подчеркивают положительным итогом то, что Украина не была в итоге вовлечена в внутренние дела США. Иное развитие событий могло привести к совершенно иному раскладу на выборах президента США в ноябре 2020 года.

Ранее сообщалось, что 45-й президент США Дональд Трамп остался без ведущих адвокатов за десять дней до старта процесса об импичменте. Он несогласен со стратегией защиты, которую предложили юристы.

Источник

США, Зеленский, Джулиани
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