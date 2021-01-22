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В УПЦ рассказали представителям ОБСЕ о нарушениях прав верующих

22.01.2021 / 15:01
В УПЦ рассказали представителям ОБСЕ о нарушениях прав верующих
Источник: Центр информации УПЦ
Позиция Днепропетровской епархии УПЦ остается стабильной: в 2020 году переходов ее религиозных общин в ПЦУ не было

Архиепископ Евлогий обсудил с сотрудниками Днепропетровского офиса ОБСЕ вопросы, связанные с COVID-19 и нарушениях прав верующих УПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Днепропетровской епархии, встреча прошла в формате видеоконференции. 

«Собеседники обсудили вопросы: о влиянии эпидемии коронавируса на церковную жизнь в Украине и, в частности, на формы проявления религиозности в различных конфессиях; об эффективности карантинных ограничений для упреждения распространения коронавирусной инфекции среди духовенства и паствы Украинской Православной Церкви; о доступности санитарно-противоэпидемической обработки для храмов и монастырей УПЦ и их обеспеченности средствами индивидуальной защиты от коронавируса; о попытках использования административного ресурса, привлеченного для борьбы с коронавирусной инфекцией, для давления на священнослужителей и прихожан Украинской Православной Церкви, направленного на принуждение их к отказу от своей канонической церковной принадлежности в пользу Православной Церкви Украины», - отметили в пресс-службе епархии.

Кроме того, характеризуя динамику межконфессиональных отношений на Днепропетровщине на фоне пандемии, владыка констатировал, что позиция Днепропетровской епархии УПЦ остается стабильной: в 2020 году переходов ее религиозных общин в ПЦУ не было.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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