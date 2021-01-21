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Соратник Порошенко и Яценюка передвигается на дорогом авто, принадлежащему аэропорту «Борисполь»

21.01.2021 / 10:54
Близкий соратник Арсения Яценюка и Петра Порошенко, один из главных смотрящих за парламентом прошлого созыва, а ныне внефракционный депутат Андрей Иванчук был замечен за рулём «Геленвагена» с номером АI007ВХ.

Об этом сообщает телеграм-канал «Зеландия».

Согласно госреестру автомобильных номеров, машина зарегистрирована на государственный аэропорт «Борисполь» (Украина, 08324, Киевская обл., Бориспольский р-н, с. Гора, улица Борисполь-7, «Борисполь» Международный государственный аэропорт).

Андрей Иванчук давно в украинской политике. В 2012 был избран народным депутатом от ВО «Батькивщина» (№ 41 в списке).  В 2009-2010 годах был и.о.  председателя партии «Фронт змін», входил в руководящие органы партии, а в 2013 году после объединения «Фронта» и ВО «Батькивщина», был избран одним из заместителей председателя «Батькивщины». 

На парламентских выборах 2014 года прошёл от партии «Народный Фронт» (№16 в списке), был заместителем председателя ее фракции.  Был председателем комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики. Именно в этом созыве Иванчук достиг «карьерного пика» - и вместе с лучшим другом Порошенко Игорем Кононенко был «смотрящим» в Раде.

В 2019 году был избран в парламент как беспартийный самовыдвиженец по 88 округу (Ивано-Франковская область).  С 6 декабря 2019 - член депутатской группы «Доверие», до того - внефракционный.  На данный момент не входит в состав ни одного комитета.

Иванчука не раз заставали за кнопкодавством, также он является фигурантом антикоррупционного расследования по налоговым злоупотреблениям и силового захвата фитнес-центра «Софийский».

Яценюк, Порошенко, Иванчук
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