Соратник Порошенко и Яценюка передвигается на дорогом авто, принадлежащему аэропорту «Борисполь»

Об этом сообщает телеграм-канал «Зеландия».

Согласно госреестру автомобильных номеров, машина зарегистрирована на государственный аэропорт «Борисполь» (Украина, 08324, Киевская обл., Бориспольский р-н, с. Гора, улица Борисполь-7, «Борисполь» Международный государственный аэропорт).

Андрей Иванчук давно в украинской политике. В 2012 был избран народным депутатом от ВО «Батькивщина» (№ 41 в списке). В 2009-2010 годах был и.о. председателя партии «Фронт змін», входил в руководящие органы партии, а в 2013 году после объединения «Фронта» и ВО «Батькивщина», был избран одним из заместителей председателя «Батькивщины».

На парламентских выборах 2014 года прошёл от партии «Народный Фронт» (№16 в списке), был заместителем председателя ее фракции. Был председателем комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики. Именно в этом созыве Иванчук достиг «карьерного пика» - и вместе с лучшим другом Порошенко Игорем Кононенко был «смотрящим» в Раде.

В 2019 году был избран в парламент как беспартийный самовыдвиженец по 88 округу (Ивано-Франковская область). С 6 декабря 2019 - член депутатской группы «Доверие», до того - внефракционный. На данный момент не входит в состав ни одного комитета.

Иванчука не раз заставали за кнопкодавством, также он является фигурантом антикоррупционного расследования по налоговым злоупотреблениям и силового захвата фитнес-центра «Софийский».