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Суд оставил Микитася под арестом

21.01.2021 / 10:24
Киевский апелляционный суд оставил в силе арест экс-главы "Укрбуда" Максима Микитася по подозрению в организации похищения столичного адвоката.

Соответствующее решение суд принял 20 января, отказав таким образом в удовлетворении апелляционной жалобы защиты Микитася на решение Шевченковского райсуда Киева об избрании Микитасю меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Определение Шевченковского районного суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 27 февраля 2021 года оставить без изменений, апелляционные жалобы защиты... оставить без удовлетворения ", - говорится в решении суда.

В ходе заседания Микитась заявил о непричастности к инкриминируемому ему преступлению, отметив, что решение суда первой инстанции было принято с нарушениями. "Нужно было закрыть меня... Это полностью фальсифицированное, сфабрикованное дело", - сказал он.

В свою очередь представители стороны обвинения указали на достаточность доказательств причастности Микитася к организации похищения столичного адвоката и подчеркнули наличие рисков для расследования дела в случае смягчения меры пресечения.

Трансляция судебного заседания велась на ютюб-канале "Судова влада".

Как сообщалось, в Киеве 8 декабря группа лиц похитила сотрудника юридической компании, оказывавшей юридическую помощь руководителю известной строительной фирмы. Злоумышленники выманили потерпевшего под предлогом встречи, после похищения требовали у него возврата несуществующего долга и заставили написать расписку в пользу руководителя строительной фирмы на $800 тыс. Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" в правоохранительных органах, застройщиком, в пользу которого была написана расписка, является экс-нардеп Микитась.

Микитась на то время находился под ночным домашнем арестом. Он подозревается в махинациях с жильем для Нацгвардии, вследствие чего были утеряны активы на общую сумму 81,6 млн грн. 4 января 2021 года Шевченковский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей на два месяца по подозрению в заказе похищения столичного адвоката.

Источник

арест, суд, Микитась
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