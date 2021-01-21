Микитась отрицает сделку со следствием в обмен на показания против Татарова

А показания против заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова он дал из-за других мотивов.

Об этом заявил Микитась в интервью УП

Прямая речь: "Хочу заранее отметить: в СМИ искусственно сформировано мнение, что я дал показания по Татарову в обмен на свою свободу. Это не так.

Основанием для освобождения меня из-под стражи на домашний арест было то, что я уплатил государству средства в размере 50 миллионов гривен. За действия группы других людей. В условиях недоказанности ущерб государству и тому подобное. Только чтобы вернуться к домой.

Поэтому все эти инсинуации относительно "соглашения" по Татарову – из разряда "слышали звон, да не знают, откуда он". А этот звон – слухи и лживые версии, от людей Татарова".

Микитась утверждает, что после его показаний против заместителя Андрея Ермака в ряде СМИ публикуют материал, где "какие-то эксперты говорят, что возникнут проблемы с возможностью применения такой формы как соглашение со следствием". В то же время, сделки со следствием как таковой вообще не существует.

Основная же причина, по которой он дал показания о коррупционных связях Татарова – личные мотивы. Микитась рассказал, что взял действующего заместителя руководителя ОП на работу после увольнения из МВД. Позже он значительно улучшил свой материальное положение, занимаясь юридическим сопровождением.

Именно из-за него, утверждает экс-нардеп, Микитась остался ни с чем, а новым владельцем "Укрбуду" стал Дмитрий Федотенков. "Я не смог вернуть контроль над компанией, когда Федотенков не внес средства и все переписал. Я не верю в простое совпадение, что такой опытный юрист как Татаров этого не предусматривал", – заявил подозреваемый.

Напомним: НАБУ и САП подготовили подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову в причастности к фальсификации экспертизы по делу Микитася, но генпрокурор Ирина Венедиктова отстранила 4 прокуроров, которые вели это дело, и остановила этот процесс.

В свою очередь НАБУ обвинило Офис генпрокурора в саботаже, а позже заявило, что Микитась добровольно возместил в государственный бюджет 50 миллионов гривен.

Со 2 декабря Максим Микитась находится под домашним арестом. Он пошел на сделку со следствием по делу, которое расследует НАБУ.

29 декабря Национальная полиция сообщила, что Микитась заказал похищение человека в Киеве 8 декабря. Ему объявили новое подозрение. За несколько часов до Нового года Шевченковский суд столицы избрал меру пресечения Микитась в виде содержания под стражей без определения размера залога до 27 февраля.

С 2017 года НАБУ расследует возможные злоупотребления и хищения денег при строительстве жилья для Нацгвардии. Строительство вела компания "Укрбуд" Микитася.

Микитась получил подозрение от НАБУв октябре 2019 года. 20 января 2020 года его сняли с рейса при попытке вылета из Украины.

Антикоррупционные органы считают, что по просьбе застройщиков нынешний заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров мог договориться о написании положительной для фирмы экспертизы. Ее сделал Киевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел.

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