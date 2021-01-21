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Полиция начала штрафовать водителей "евроблях"

21.01.2021 / 16:48
В Харькове и области правоохранители начали штрафовать владельцев автомобилей на иностранной регистрации на сумму 8,5 тысячи гривень.

 

Об этом сообщают в общественной организации "Авто евро сила".

Штраф выписывается, если оказывается, что машиной управляет не тот человек, который по документам ввез авто на территорию Украины. Если нарушитель попадется во второй раз - наказание будет составлять 17 тысяч гривен с изъятием водительского удостоверения, говорят в Нацполиции.

Отмечается, что полицейские начали штрафовать благодаря открытию таможенной базы Государственной таможенной службы. При этом руководство полиции Харькова заверило активистов, что доступ к таможенной базе не давали, передают в "Авто евро силе".

"Авто евро сила" утверждает, что зафиксированные на видео случаи остановки автомобилей имеют признаки превышения полномочий со стороны полицейских. Также "евробляхеры" уверяют, что сейчас действует меморандум между МВД и "Авто евро сила", согласно которому штрафы не должны выписываться.

В полиции убеждены, что действуют исключительно в рамках действующего законодательства и планируют распространять практику применения штрафов к "евробляхерам" на всю страну.

Напоминаем: президент Владимир Зеленский обратился к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову способствовать работе нардепов и представителей Кабмина в составе рабочей группы по наработке законодательных инициатив относительно доступной растаможке "евроблях".

Кабмин согласовал проект постановления, которое позволяет привлекать к ответственности владельцев авто на европейских номерах.

Ранее сообщалось, что владельцы "евроблях" не могут вывезти авто, ведь его сразу конфискуют, а растаможка автомобиля по действующим ставкам не освобождает от штрафа в 170 тысяч.

В "Слуге народа" предлагают снова сделать растаможку "евроблях" льготным.

В июне состоялась повторная акция под Кабмином с требованиями доступной растаможки.

Источник

штраф, полиция, евробляхи
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