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В Одессе задержали мужчину, ходившего по улице с отрезанной головой в руках и обмотанного человеческими внутренностями

21.01.2021 / 16:17
В Одессе 20 января правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении отца, а также еще одного человека.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.

"По спецлинии 102 поступило сообщение о мужчине, который ходит по проспекту Небесной Сотни с человеческой головой в руках. Оперативно прибыв по вызову, полицейские увидели правонарушителя, который заходил в подъезд дома. Вслед за молодым человеком они зашли в его квартиру, где обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти", - сообщает полиция Одесской области.

Вместе с тем, в телеграм-канале Уголовного розыска уточняется, что убитые – отец задержанного и еще один человек.

"20 января в городе Одесса на улице задержан мужчина с отчлененной головой в руках и обмотанного человеческими внутренними органами. Предварительно установлено, что он совершил убийство отца и еще одного человека, данные которого в настоящее время выясняются. Одному из погибших убийца вспорол брюшную полость, а другому отчленил голову", - говорится в сообщении.

В Отделе коммуникации полиции области отмечают, что сведения по факту умышленного убийства внесены в Единый реестр досудебных расследований по п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. С подозреваемым проводятся первоочередные следственные действия.

Источник

убийство, Одесса
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