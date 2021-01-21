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Годовые тарифы на газ представят весной - Шмыгаль

21.01.2021 / 09:43
Газоснабжающие компании представят свои годовые газовые продукты, имеющие фиксированную цену в год, этой весной.

 

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил во время заседания Кабмина 20 января.

Премьер рассказал, что "идет активная работа по развитию справедливых правил и механизмов на рынке газа". Так, весной-летом все газоснабжающие компании должны будут представить потребителям свои годовые продукты.

"Соответственно, поручил Минэнерго, Минэкономики, Минсоцполитики вместе с НКРЭКУ и АМКУ до конца месяца подготовить долгосрочные инструменты для сбалансирования рынка природного газа", - заявил Шмыгаль.

Напомним: с целью смягчения колебаний на рынке газа правительство хочет создать "годовой газовый продукт" - фиксированную для потребителей цену на год.

Кабмин введет государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона, предлагаемая цена - на уровне 6,99 грн за куб м. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%.

С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в 2021 году украинцы будут платить больше не только за газ как товар, но и за его поставки.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что в Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в рамках Меморандума обязательств.

В декабре Антимонопольный комитет оштрафовал 18 облгазов Группы РГК Дмитрия Фирташа на 380 млн гривен за злоупотребление монопольным положением.

Антимонопольный комитет в ближайшее время проверит обоснованность и прозрачность формирования тарифов на распределение газа и в случае выявления нарушений заставит регулятора исправить ситуацию.

Источник

газ, тариф
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