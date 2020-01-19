В ОП рассказали о "джентльменском соглашении" с Венгрией для урегулирования кризиса

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква, пишет "Европейская правда".

Жовква напомнил, что 27 января по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы министр иностранных дел Венгрии прибудет в Украину и проведет ряд официальных встреч.

"К слову, будет обсуждаться весь комплекс вопросов. Мы неоднократно заявляли, что желательным для Украины было бы заключение соответствующего договора или соглашения между Украиной и Венгрией, которые урегулировали бы этот комплекс вопросов. Так называемое джентльменское соглашение - соглашение о паритетности, равенстве, взаимовыгодности отношений", - рассказал заместитель главы ОП.

По словам Жовквы, работа над таким документом уже ведется.

"По поручению президента такой документ был подготовлен украинской стороной, передан венгерской стороне, получена их реакцию и сейчас процесс продолжается... В этом документе будет заложена так называемая, как это модно сейчас говорить, дорожная карта", - сказал Жовква.

Как известно, новое обострение в отношениях между двумя государствами началось после серии обысков, проведенных СБУ на Закарпатье в конце прошлого года и сообщений об уголовных производствах против чиновников-венгров.

Лидер общества венгерской культуры Василий Брензович, ставший одним из фигурантов расследований, в начале декабря покинул Украину. Кризис дополнительно обострился после некорректных заявлений представителей венгерской партии власти о ситуации в Украине.

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