Войти | Зарегистрироваться
13:22

понедельник,
11 января
Онлайн
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Трансляции Рождественских богослужений посмотрели более 6 млн украинцев

11.01.2021 / 12:33
Трансляции Рождественских богослужений посмотрели более 6 млн украинцев
Источник: Центр информации УПЦ
Также 6 и 7 января «Интер» показал документальный проект собственного производства «От Рождества до Крещения», рождественский телемарафон и праздничный выпуск социального ток-шоу «Касается каждого» - «Щедрый вечер»

Более 6 млн зрителей посмотрели прямые трансляции торжественных богослужений, которые совершил Предстоятель Украинской Православной Церкви накануне и в праздник Рождества Христова, а также специальные проекты, посвященные празднику, на «Интере».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на inter.ua, праздничный эфир телеканала «Интер» дал возможность миллионам зрителей, которые не смогли прийти в храм, объединиться в общей молитве и разделить с православными верующими всего мира радость великого события - рождения Господа нашего Иисуса Христа.

Праздничное всенощное бдение 6 января и Божественную литургию 7 января Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре.

Также 6 и 7 января «Интер» показал документальный проект собственного производства «От Рождества до Крещения», рождественский телемарафон и праздничный выпуск социального ток-шоу «Касается каждого» - «Щедрый вечер».

Как сообщалось ранее. миллионы украинцев увидели телемарафон «Рождество Христово. ЛЮДИ» на телеканале «112 Украина», который состоялся 6 и 7 января в сотрудничестве с международным медиа-проектом «ЛЮДИ».

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 января
9 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.