В СНБО говорят, что вакцины от коронавируса эффективны против нового штамма COVID-19

Об этом сообщил в эфире телеканала «Украина 24» председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны Украины, академик НАНУ Сергей Комиссаренко.

"Обнародованны данные, насколько вакцины Pfizer или Moderna защищают от нового штамма, который распространяется из Великобритании и ЮАР. Исследования с сывороткой людей, которые были иммунизированны с вирусом, в котором была введена искусственная мутация, продемонстрировали, что вакцина защищает этих людей от нового вируса", - отметил он.

По словам специалиста, вакцина от коронавируса обеспечивает дольшую защиту, чем вакцина от гриппа. Новейшие исследования показывают, что защита будет сохраняться почти год, и, возможно, дольше.

«Вакцина против COVID-19 будет работать значительно дольше, чем вакцина против гриппа, то есть не менее 8 месяцев, а возможно и до двух лет», - добавил он.

Напомним, на сегодня Европейское агентство лекарственных средств позволило применение двух вакцин: американской компании Moderna и разработанной совместно немецкой компанией Pfizer и американской BioNTech.

Ожидается, что французская компания Sanofi сможет вывести на рынок свою вакцину в сентябре.

В общем Еврокомиссия предварительно заказала вакцины от шести производителей.

По данным Worldometer, в мире выявлено 90,077,450 случаев заражения коронавирусом, в частности 1,934,813 летальных, выздоровели 64,463,365 человек.

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